قيادة عمليات غرب نينوى تؤكد ارتياح بلاسخارت للاستقرار الأمني الذي يشهده شنگال

2021/01/13 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ شنگال أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى اليوم الأربعاء الموافق 13-01-2021، التطبيق الفعلي لاتفاقية قضاء شنگال “سنجار”، كما أشارت القيادة إلى ارتياح ممثلة الأمم المتحدة في العراق للاِستقرار الأمني الذي يشهده القضاء عقب زيارتها إليه قبل أيام.وقال قائد عمليات غرب نينوى “اللواء الركن جبار الطائي” في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أن …

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