السعودية تقلص امدادات النفط الى اوروبا واسيا من الشهر المقبل

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد أفادت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، اليوم الاربعاء، بأن السعودية قررت تقليص إمدادات النفط لما لا يقل عن 9 مشترين في أوروبا وآسيا اعتبارا من الشهر المقبل.وذكرت الوكالة، أن “بعض المصافي في آسيا ستتلقى الشهر المقبل من شركة أرامكو نفطا أقل، كجزء من عقود طويلة الأجل”، مبينة أن “بعض المصافي الآسيوية ستتلقى […]

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