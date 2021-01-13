اتحاد الجمعيات الفلاحية في كربلاء يطالب بحل المشاكل تسويق الحنطة

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء …طالب الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء وزارة الزراعة حل المشاكل والمعوقات التي تحصل أثناء ذروة تسويق محصول الحنطة وزيادة كميات الوقود المجهز للمزارعين.وقال رئيس الاتحاد حمد الكريطي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “على وزارة الزراعة الحد من الروتين في عملية التعاقد على الأراضي الزراعية، وتزويد كميات الوقود المجهز للفلاحين والمزارعين، وحل المشاكل والمعوقات التي تحصل أثناء ذروة تسويق محصول الحنطة”.واضاف الكريطي ان “الوزارة معنية بمفاتحة وزارة التجارة لإنشاء سايلو إضافي وساحات إضافية لاستلام محصول الحنطة من الفلاحين والمزارعين في قضاء عين التمر لامتصاص الزخم الذي يحصل أثناء عملية التسويق”.



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