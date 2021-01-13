مسلسل تدمير المنظومة الكهربائية مستمر غرب الانبار دون كشف المتورطين بالتخريب

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الاربعاء، استمرار عمليات استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في المناطق الغربية .وقال المحلاوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” جهات تخريبية تقوم بعمليات فتح صامولات(براغي) ابراج نقل الطاقة الكهربائي الواقعة في المناطق المحصورة بين قضاءي القائم وعنه غربي الانبار، ومن ثم اسقاطها مما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام عن تلك المناطق “.واضاف ان” حكومة قضاء القائم المحلية ابلغت الجهات الامنية بضرورة التحرك من اجل كشف المتورطين بعمليات التخريب واحالتهم الى القضاء ، مبينا ان” المنظومة الكهربائية في قضاء القائم مازالت تتعرض لعمليات تخريبية من جهات عشائرية وليست عمليات استهداف من قبل ارهابي داعش ، موضحا ان” جهود حماية ابراج المنظومة الكهربائية مستمرة الا ان احد الابراج شهد قبل ساعات سقوطه جراء قيام جهات تخريبية بفتح براغي البرج ومن ثم اسقاطه “.يشار الى ان مصدر رفيع المستوى في حكومة الانبار المحلية صرح في وقت سابق عن وجود صراعات عشائرية لاستحواذ على مقاولات حماية الابراج الكهربائية في المناطق الغربية “.



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