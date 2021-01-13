أمريكا.. قرابة 4500 وفاة وأكثر من 235 ألف إصابة خلال يوم واحد

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الولايات المتحدة، اربعة الاف واربعمئة وسبعين حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا وإصابة أكثر من مئتين وخمسة وثلاثين ألفاً آخرين خلال أربعة وعشرين ساعة، في حصيلة يومية تمثل رقماً قياسياً جديداً.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ان تلك الإحصائية تعد سابقة خطيرة في اعداد الوفيات منذ بدء الفيروس بالتفشي في الولايات المتحدة، مشيرة الى ان البلاد سجلت حتى الأن اثنين وعشرين مليون إصابة وثمان مئة الف ، توفي منهم أكثر من ثلاثمئة وثمانين ألفا.

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