الصدر يدعو الكاظمي إلى الإسراع بمحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس مجلس الوزراء إلى الإسراع بمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم واسترجاع الأموال المنهوبة.

وأكدت وثيقة صادرة عن مكتب الصدر تأييد خطوات الحكومة ضد الفاسدين، مبينة ضرورة قيام الكاظمي بتكثيف الجهود لإحالة الفاسدين الى القضاء وإطلاع الرأي العام على بنود ملفات الفساد والأموال التي تم استرجاعها وعلى الجميع الرضوخ لذلك.

وحذر الصدر من دعوات تأجيل أو إلغاء الانتخابات المبكرة، مطالبا جميع المواطنين الإسراع في تحديث سجلاتهم سواء كانوا من المقاطعين للانتخابات أو الراغبين بالمشاركة ورفض أي تدخل خارجي يضعف هيبة واستقلال القرار العراقي.

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