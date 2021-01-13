السعودية تقرر تقليص إمدادات النفط إلى أوروبا وآسيا ابتداء من الشهر المقبل

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، اليوم الاربعاء (13 كانون الثاني 2021)، بأن السعودية قررت تقليص إمدادات النفط لما لا يقل عن 9 مشترين في أوروبا وآسيا اعتبارا من الشهر المقبل.

وذكرت الوكالة، أن "بعض المصافي في آسيا ستتلقى الشهر المقبل من شركة أرامكو نفطا أقل، كجزء من عقود طويلة الأجل"، مبينة أن "بعض المصافي الآسيوية ستتلقى نفطا أقل بنحو 20% - 30%".

وأضافت، أن "شركة تكرير أوروبية تشتري عادة كميات صغيرة من أرامكو لن تحصل على أية شحنات في شهر فبراير المقبل".

وكانت "أرامكو" السعودية قد رفعت أسعار نفطها للمشترين في الولايات المتحدة وآسيا بمطلع الشهر الجاري.

وقبل أيام صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، أن المملكة ستنفذ في شهري فبراير ومارس القادمين تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط تبلغ مليون برميل يوميا.

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