إيران توقع مذكرة تعاون اقتصادي مع العراق

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، توقيع مذكرة تعاون اقتصادي مع العراق، في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن وزير الطاقة الإيراني، رضا اردكانيان، قوله، "إن إيران والعراق وقعا على مذكرة تعاون اقتصادي، وتناولت مختلف القضايا التي تهم البلدين".

وأشار أردكانيان إلى أن "الاجتماع الذي استمر يومين (مع الوفد العراقي)، استعرض العديد من القضايا المفيدة للغاية للجانبين، ومن المتوقع أن تخدم مصالح البلدين".

ولفت وزير الطاقة الإيراني إلى "تشكيل لجان فنية في مختلف قطاعات التجارة والتي ناقشت الخدمات الفنية والهندسية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام".

وأوضح اردكانيان، أن "إيران والعراق اتفقا على اعلان مثل هذه القرارات قبل شهر من منع الصادرات ليطلع عليها رجال الاعمال والتجار".

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