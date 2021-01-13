التعليم تقرر شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم بالتسجيل للعام الحالي

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة التعليم العالي، الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم بالتسجيل للعام الدراسي الحالي.

وقالت بيان للوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، إنها" قررت شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم ابتداء من 2010/2009 ولغاية العام 2019/2018 بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية 2021/2020".

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