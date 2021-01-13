رئيس لجنة الاقاليم النيابية يبحث مع محافظ كركوك استحقاقات المحافظة في الموازنة الاتحادية

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بحث شيروان الدوبرداني ،مع محافظ كركوك راكان الجبوري ،استحقاقات المحافظة ومشاريعها ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي .جاء ذلك خلال استضافة اللجنة المحافظ وفريقه بحضور نائب رئيس اللجنة عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي .وقدم المحافظ ايجازا لواقع المحافظة والمشاريع المستمرة واهمية دعمها بالحصول على مستحقاتها من البترودولار وضمان تمويل مشاريعها ،الى جانب دعم ودفع ملف تنفيذ المشاريع الوزارية ،وزيادة حصة كركوك من المنح والقروض وصندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ،و ضرورة دعم تمويل صندوق تعويض ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية./ انتهى

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