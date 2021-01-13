الكرخ يبرم صفقة نيجيرية

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكمل فريق الكرخ تعاقده مع المهاجم النيجيري سلمون ويليامز لينضم إلى الفريق بفترة الانتقالات الشتوية وتمثيل الفريق بمنافسات الدوري الممتاز.وقال مصدر مقرب من النادي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان الادارة انهت التعاقد مع النيجيري سلمون الذي سبق وان مثل فريقي الزوراء والقوة الجوية بمواسم سابقة ،حيث سيشكل اضافة نوعية لخط هجوم الكرخ"، لافتا الى :" ان التحاقه بالفريق سيكون خلال الايام المقبلة لتتم اضافته حال فتح الانتقالات الشتوية".وبين :" ان هناك محاولات لضم لاعب محلي ابدى رغبته بتمثيل الكرخ سيفصح عنه حال اتمام الصفقة، اذ سبق للاعب وان مثل المنتخب الوطني في بطولة الخليج الاخيرة، بالاضافة الى اقتراب النادي من التعاقد مع قلب دفاع افريقي".واشار الى :" ان الجهاز الفني يسعى لترميم خطوط الفريق خلال الانتقالات الشتوية والدخول بقوة للمنافسات بعد ان اهدر الفريق عددا كبير امن النقاط ، آخرها الخسارة في المباراة المؤجلة امام النجف".يشار الى ان فريق الكرخ يحتل المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة./انتهى

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