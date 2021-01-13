وزير الطاقة: التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين إيران والعراق

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان، إن إيران والعراق وقعا على مذكرة تعاون اقتصادي اليوم الأربعاء في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين البلد...

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