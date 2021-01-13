السيد مقتدى الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات المبكرة

2021/01/13 | 14:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من محاولات لتأجيل انتخابات مجلس النواب، معربا عن تأييده لحملة الكاظمي ضد الفاسدين هنا وهناك....

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