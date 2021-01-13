فوائد غير متوقعة لتناول قشر الليمون الأصفر والأخضر

2021/01/13 | 14:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعدد الفوائد الصحية لـ الليمون فهو من

الفواكه الحمضية المفيدة للجسم، كما

يمكنه أن يساهم في تعزيز صحة القلب

ومناعة الجسم، ولكن ماذا عن قشره، هل له

نفس الفوائد أم قد يحوي إضافات ومميزات

أخرى؟.

إليكم أ

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