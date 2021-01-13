انتخاب رئيس جديد لاتحاد اليد

2021/01/13 | 14:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد الاتحاد العراقي بكرة اليد، اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ جملة من القرارات المهمة.

وعقد الاتحاد اجتماعه في مقر الاتحاد في اللجنة الأولمبية العراقية واتخذ عدد من القرارات.

وقرر الاتحاد إعفاء سلام عواد رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد من منصبة بناءً على طلبه.

فيما قرر ايضاً تسمية محمد الأعرجي رئيساً للاتحاد العراقي لكرة اليد بالإجماع.

وفي الاجتماع تم التأكيد على موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز المرحلة الأولى التجمع الثاني في بغداد بتاريخ 20 كانون الثاني الجاري.

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