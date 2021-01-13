رئيس الجمهورية يلتقي قادة الصحوات ويحذر من التهاون مع الخلايا النائمة

2021/01/13 | 14:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من قادة الصحوات، فيما حذر خلال اللقاء من التهاون مع الخلايا النائمة.وذكر اعلام رئاسة الجمهورية في بيان، ان “رئيس الجمهورية بحث سيادته مع الوفد الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على الانتصارات المتحققة ضد الإرهاب، وعدم التهاون مع خلاياه النائمة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المناطق”.وأشاد رئيس الجمهورية بحسب البيان بـ”الدور الكبير الذي لعبته الصحوات في دعم القوات الأمنية في فرض الأمن ومسك الأرض وحماية الأمن الداخلي”، كما جرى “البحث في المشاكل والمعوقات التي تواجه الصحوات وما […]

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