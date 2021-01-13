التخطيط العراقية: إعداد برنامج لمتابعة المشاريع الاستثمارية

2021/01/13 | 14:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية اليوم الاربعاء عن إعداد برنامجاً خاصاً لمتابعة المشاريع الاستثمارية في جميع المحافظات، فيما اشارت الى اطلاق مشروع الرقم الوظيفي بدوائر الدولة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الانباء …

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