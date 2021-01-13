العراق يوسع تجارة {المقايضة} مع ايران

2021/01/13 | 14:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد وزير التجارة علاء أحمد الجبوري – الذي يزور طهران حالياً- في لقاء مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، على توسيع العلاقات التجارية وخاصة في مجال تجارة المقايضة.

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