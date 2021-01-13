"صندوق الخليج الاستراتيجي".. استجواب يكشف نفقات سرية بين بريطانيا والسعودية

2021/01/13 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفقت بريطانيا 2.4 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3 ملايين دولا ونصف المليون) على مدى السنوات الأربع الماضية لمساعدة الجيش السعودي على الامتثال للقانون الإنساني الدولي، فيما اتهمت الرياض خلال هذه الفترة بقصف وقتل المدنيين اليمنيين بشكل عشوائي، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان".

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