مهرجان النجف لسينما الافلام القصيرة

2021/01/13 | 14:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

تجري التحضيرات في نقابة الفنانين فرع النجف لإقامة مهرجان "سينما الافلام القصيرة" بالتعاون مع مديرية شباب النجف.

وقال رئيس الفرع الفنان ناظم زاهي، لوكالة الانباء العراقية (واع ) إن: "تحديد موعد إنطلاق فعاليات المهرجان، رهين بتبلور مراحل التحضير؛ كي نتمكن من تقدير السقف الزمني الكافي للإعلان عن مكان وزمان مهرجان سينما الافلام القصيرة"، مؤكدا انه "سيشارك في مؤتمر رؤساء المهرجانات العراقية، الذي يعقد يوم الجمعة 22 كانون الثاني الحالي، على قاعة منتدى شباب الكوفة، ممثلا عن نقابة الفنانين".

وأضاف انه "على الصعيد الشخصي أنتهى من أداء شخصية مفوض شرطة في مسلسل (ناحية وضاح) تاليف واخراج عبد جعفر النجار، الذي تدور أحداثه في قرية تشهد صعود شخصيات الى مواقع لا تستحقها، وهو في طور التسويق"، مشيرا الى انه يستعد للعب دور في مسلسل جديد وفيلم بعنوان (السرداب) وهو فلم عراقي مصري مشترك إخراج صفاء عيدي".

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