2021/01/13 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | اقليم كوردستان يسجل 158 اصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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