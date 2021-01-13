ضبط ممثل قانوني في وزارة المالية لقيامه بتسلم الرشوة وممارسة الابتزاز

2021/01/13 | 14:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت هيئة النزاهة في بغداد ممثلاً قانونياً في وزارة الماليَّة لقيامه بتسلُّم الرشوة والابتزاز.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، أنها ضبطت مُمثلاً قانونياً في دائرة عقارات الدولة، لقيامه بابتزاز وتسلُّم رشوةٍ من أحد المُواطنين بعد إيهامه بإيقاف إجراءات مصادرة العقار العائد له مبينة أن المتهم قام باستغلال مواطنة مادياً، لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ له ولأقاربه، مقابل إيقاف إجراءات إخلاء العقار العائد لها.

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