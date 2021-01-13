المالية النيابية تستبعد إقرار الموازنة في وقت قريب: لا عدالة فيها بتوزيع التخصيصات

2021/01/13 | 14:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحمل في طياتها العديد من المخالفات والمشكلات بغداد- وعد الشمري: كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن مجمل ملاحظاتها على مشروع الموازنة للعام الحالي، مشيرة إلى أن القانون ينطوي على مخالفات واضحة من حيث توزيع التخصيصات بين المحافظات، والأرقام المبالغ فيها، وفيما تحدثت عن خلوه من فقرات إصلاحية حقيقية، استبعدت إقراره في وقت ...

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