نبذل الجهود لشطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر ونشجع تعاونه مع جواره

2021/01/13 | 14:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد: بغداد – الصباح الجديد أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوت، أن الاستقرار في العراق وازدهاره وسيادته الكاملة شرطة أساس للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها ، وبينما رحب بخطوات الحكومة في إجراء الانتخابات المبكرة ودراسة خيارات مراقبتها؛ أوضح أن البعثة تبذل أقصى جهودها من أجل شطب العراق ...

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