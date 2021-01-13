2021/01/13 | 14:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبره الحزب الديمقراطي استهدافاً جديداً لكيان الاقليم السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اعلن تنظيم برلماني جديد انه سيعمل على بناء علاقات صحية قوية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، بما يضمن استحقاقات وحقوق شعب كردستان وفقا للدستور والقوانين، مؤكدا ان تقديم المصالح الشخصية للفاسدين في الاقليم ادى الى تأزم العلاقة وفشل مساعي حل الخلافات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف برلماني جديد يدعو الى تصحيح واعادة بناء العلاقة مع الحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف برلماني جديد يدعو الى تصحيح واعادة بناء العلاقة مع الحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).