الاستيلاء على 22 عبوة ناسفة في تلعفر

2021/01/13 | 14:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الاستخبارت العسكرية يوم الاربعاء، الاستيلاء على 22 عبوة ناسفة محلية الصنع في تلعفر.

وذكرت الاستخبارات في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 73، تمكن من الاستيلاء على 22 عبوة ناسفة محلية الصنع و 17 مسطرة تفجير في سلسلة جبال ( طول باش ) التابعة إلى قضاء تلعفر غربي نينوى.

واضافت: ان مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد تحت السيطرة .

PUKmedia عن اعلام الاستخبارات

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