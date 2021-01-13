2021/01/13 | 14:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية 2020/2021 وذكر بيان صدر عن دائرة العلاقات والاعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه “تقرر شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم ابتداء من 2009/2010 ولغاية العام 2018/2019 بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية 2020/2021”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم: شمول طلبة المعاهد التقنية الملغى قبولهم بالتسجيل للعام الدراسي الحالي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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