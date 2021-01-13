الكشف عن نتائج الفحوص الطبية ومدة غياب نجم اسود الرافدين

2021/01/13 | 14:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عن نتائج الفحوص الطبية التي اجراها نجم اسود الرافدين علي عدنان بعد تعرضه للإصابة امام الامارات، امس الاربعاء.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني والناطق باسم التطبيعية، هشام محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الفحوص الطبية التي خضع لها لاعب منتخبنا الوطني علي عدنان اثبتت إصابته بكدمة وتمزق في عضلة الكتف الايسر”.واوضح ان “اللاعب سيبقى في الامارات لتلقي العلاج وكسب الشفاء التام والعودة للملاعب بالأيام القريبة المقبلة”، مشيراً الى أن “عدنان سيتخلف عن وفد المنتخب سيعود يوم غد الخميس”.وتعرضَ عدنان للاصبة بالكتف بعد عرقلته من قبل لاعبي المنتخب الإماراتي بالقرب من منطقة الجزاء بالدقيقة 51 ، ليغادر الملعب متأثراً بالإصابة.



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