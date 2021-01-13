الأردن تبدأ حملة تلقيح ضد وباء كورونا

2021/01/13 | 15:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت الأردن اليوم الاربعاء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد تستهدف في مرحلتها الأولى الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم الستين.

وبدأت عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم الصيني الإماراتي ولقاح فايزر إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع.

وحددت وزارة الصحة تسعة وعشرين مركزا للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة منها سبعة في عمان.

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