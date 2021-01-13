الموقف الوبائي: 4 وفيات وأكثر من 800 إصابة في عموم العراق

2021/01/13 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، تسجيل 4 حالات وفاة وأكثر من 800 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1992 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و4 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 605416، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 562575، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 12915.

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