حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا و 158 إصابة جديدة في كردستان

2021/01/13 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (13 كانون الثاني 2021)، تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الفحوصات المختبرية في المؤسسات الصحية، أثبت إصابة 158 شخصا بفيروس كورونا خلال اليوم، ليصل مجمل الإصابات في عموم محافظات الإقليم إلى 104774 حالة".

وأضافت، أن "978 مريضا بالجائحة اكتسبوا الشفاء التام خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 82901".

وأشارت وزارة الصحة في إقليم كردستان إلى "تسجيل حالة وفاة واحدة فقط في محافظة السليمانية، ليكون عدد الوفيات الكلي داخل أراضي الإقليم 3427".

وشهد إقليم كردستان يوم أمس الثلاثاء، يوماً خالياً من الوفيات الناجمة عن فايروس كورونا، مع تسجيل 88 إصابة و983 حالة شفاء خلال يوم أمس.

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