2021/01/13 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعفاء الطلبة المقبولين ضمن المنحة المجانية من اية تبعات مالية عند استضافتهم لاداء الجانب العملي في الجامعات الحكومية./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم : اعفاء طلبة المنحة المجانية من اية تبعات مالية عند استضافتهم لاداء الجانب العملي في الجامعات الحكومية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم : اعفاء طلبة المنحة المجانية من اية تبعات مالية عند استضافتهم لاداء الجانب العملي في الجامعات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).