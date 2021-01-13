تسجيل 867 اصابة جديدة بكورونا و1992 حالة شفاء في عموم العراق

2021/01/13 | 15:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 867 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و1992 حالة شفاء واربع وفيات ، في عموم مناطق العراق خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ./ انتهى7

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