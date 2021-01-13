لمناقشة مشروع الموازنة.. اللجنة المالية تستضيف مسؤولين في وزارة المالية

2021/01/13 | 15:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، انها ستستضيف 4 مسؤولين في وزارة المالية لمناقشة مشروع موازنة عام 2021.

وذكرت اللجنة في بيان تلقى ان ار تي نسخة منه، اليوم (13 كانون الثاني 2021)، أنها "تستضيف وكيل وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة ومدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام الدين العام، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد نشرت في وقت سابق تقريرا حول مشروع موازنة 2021، تضمن تخفيضا لمستوى العجز وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الى الشرائح الفقيرة، وزيادة موارد الدولة وتحسين اساليب جبايتها وتنويع مصادرها غير النفطية وتعظيمها".

ا.ح

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