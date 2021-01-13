التعليم تقرر إعفاء الطلبة المقبولين ضمن المنحة المجانية من أي تبعات مالية

2021/01/13 | 15:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الاربعاء، شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية 2020/2021.

وذكر بيان صدر عن دائرة العلاقات والاعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه “تقرر شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم ابتداء من 2009/2010 ولغاية العام 2018/2019 بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية 2020/2021”.

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