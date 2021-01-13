التعليم تعفي الطلبة المقبولين ضمن المنحة المجانية من أية تبعات مالية

2021/01/13 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إعفاء الطلبة المقبولين ضمن المنحة المجانية من أية تبعات مالية.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “قررت إعفاء الطلبة المقبولين ضمن المنحة المجانية من أية تبعات مالية عند استضافتهم لأداء الجانب العملي في الجامعات الحكومية”.

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