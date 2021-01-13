التعليم تقرر شمول طلبة المعاهد التقنية الملغى قبولهم بالمباشرة والتسجيل

2021/01/13 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم منذ عام 2009 بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية 2021/2020.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “قررت شمول طلبة معاهد الجامعات التقنية الملغى قبولهم ابتداء من 2010/2009 ولغاية العام 2019/2018 بالمباشرة والتسجيل للسنة الدراسية 2021/2020”.

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