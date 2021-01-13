المالية النيابية: تثبيت المشمولين بالقرار 315 أساس إقرار الموازنة

2021/01/13 | 15:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر الجبوري، اليوم الاربعاء، ان تثبيت العقود والمحاضرين المشمولين بالقرار 315 أساس إقرار الموازنة المالية لعام 2021.وقال الجبوري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الآلاف من المحاضرين والعقود مشمولون بالقرار 305 بانتظار تثبيتهم في الموازنة الجديدة”، مبينا ان “هناك غيرهم من المشمولين بعقود بشائر …

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