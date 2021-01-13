2021/01/13 | 15:08 - المصدر: سفن سكاي

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الموقف الوبائي اليوم الأربعاء:

عدد الإصابات: 867

عدد حالات الشفاء: 1992

عدد حالات الوفاة: 4

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي لكورونا : 867 اصابة و 1992 شفاء و 4 وفيات 7 SKY TV.

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