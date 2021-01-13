الإعلام الرقمي العراقي يعلق على شروط واتساب الجديدة

2021/01/13 | 15:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استغرب مركز الإعلام الرقمي DMC، يوم الاربعاء، من الانتقاد الكبير الذي تعرض له تطبيق الواتساب بعد إعلانه عن تحديث جديد في شروط الخدمة وسياسة الخصوصية للمستخدمين في الرابع من هذا الشهر.

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