تحديد موعد انطلاق دوري الدرجة الأولى والشباب لكرة الصالات

2021/01/13 | 15:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت لجنة كرة الصالات والشاطئية، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، المؤتمر الفني لأندية الدرجة الأولى وفرق الشباب، بحضور نائب رئيس الهيأة التطبيعية، كامل شامل، ورئيس اللجنة صبحي رحيم، وعدد من أعضائها.

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