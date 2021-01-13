القبض على عصابة نصب واحتيال تنتحل صفة عسكرية في أيسر الموصل

2021/01/13 | 15:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}

تمكن مكتب مكافحة سرقة السيارات التابع لمديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى العاملة ضمن وكالة شؤون الشرطة لوزارة الداخلية وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري، من القاء القبض على عصابة مكونة من ( ثلاثة ) من المتهمين الذين يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين ويدعون بانهم ضباط في الأجهزة الأمنية واخذ معاملات من المواطنين بحجة تعيينهم مقابل مبالغ مالية احدهم ادعى انه برتبة ( عميد ركن ) والثاني ادعى بانه برتبة ( عقيد ) والثالث حماية ، ضبط بحوزتهم هويات عسكرية مزورة ومبالغ مالية مزورة فئة ( ١٠٠$ دولار امريكي ) مع ملابس عسكرية، وقد تم القبض عليهم في منطقة ( حي الزهراء ) في الجانب الايسر.

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