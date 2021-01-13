البورصة تحافظ على نتائجها الايجابية في جلسة الاربعاء

2021/01/13 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انهت البورصة جلسة الاربعاء باللون الاخضر بعد اغلاق مؤشرها على ارتفاع نسبته 0.02%.

شهدت الجلسة تداول 394,3 مليون سهم بقيمة 453,1 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة اسهم 9 شركات تقدمها اسهم شركة الكندي لانتاج اللقاحات 8.67% تلتها اسهم شركة النخبة للمقاولات العامة بنسبة 5.00%.

فيما انخفضت اسهم 7 شركات تقدمتها اسهم شركة المصرف الاهلي بنسبة 4.17%.

وتصدرت اسهم شركة مصرف بغداد، الشركات المتداولة، بتداولها 176,5 مليون سهم.

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