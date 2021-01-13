"بدون كمامات".. زعيم كوريا الشمالية يتعهد أمام حزبه بتعزيز الترسانة النووية

2021/01/13 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهّد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بتعزيز الترسانة النووية لبلاده وذلك في خطاب ألقاه في ختام أعمال المؤتمر العام للحزب الحاكم كما أظهر التلفزيون الرسمي الأربعاء قبل أيام من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه.

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