الصحة تسجل 867 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/13 | 15:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي، انها سجلت 867 إصابة جديدة وتماثل 1992 حالة جديدة للشفاء، في المقابل تم تسجيل خمس وفيات فقط.

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