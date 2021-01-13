2021/01/13 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني ألكسيس دو توكفيل، مؤرخ ومنظر سياسي فرنسي، اهتم بالسياسة في بعدها التاريخي.



أشهر آثاره: "في الديمقراطية الأمريكية" (1840 م)، و"النظام القديم والثورة" (1856 م).أُعجب الأرستقراطي الفرنسي ألكسي دو توكفيل بالديمقراطية في أميركا، فقد رأى فيها وجود تطور لا يُقاوَم نحو مساواة أوسع في السلوك، وفي المواقف، وفي السياسة، وفي المؤسسات، "وبوصفه من طبقة النبلاء، "اتصف موقفه بالتضارب تجاه الحركة نحو ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألكسي دو توكفيل (1805 - 1859) - غازي الصوراني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألكسي دو توكفيل (1805 - 1859) - غازي الصوراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).