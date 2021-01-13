المدافع العراقي إبراهيم يحُقق رقماً مميزاً مع

2021/01/13 | 15:30 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد أحمد إبراهيم أحد أهم الركائز الأساسية في منتخب "أسود الرافدين" (Getty)

خاض لاعب منتخب العراق لكرة القدم أحمد إبراهيم مباراته الرقم 100 بقميص منتخب بلاده، بعد أن لعب مع "أسود الرافدين" المواجهة الودية أمام منتخب الإمارات، الثلاثاء، ضمن التحضيرات للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ويعد المدافع أحمد إبراهيم أحد أهم الركائز الأساسية في صفوف منتخب "أسود الرافدين" في السنوات العشر الأخيرة، نظراً لما يقدمه النجم من مستويات عالية وثابته مع منتخب بلاده منذ انضمامه إليه عام 2010.

وكان الحضور الرسمي الأول للنجم أحمد إبراهيم بقميص منتخب العراق أمام منتخب سورية في المواجهة الودية التي جمعت بينهما في مدينة السليمانية، وانتهت بفوز "أسود الرافدين" بهدف مقابل لا شيء.

وتميز مشوار إبراهيم، بالعديد من الإنجازات، أهمها الحصول على المركز الرابع في بطولة آسيا 2015 التي أقيمت في أستراليا، وكذلك بلوغ نهائي "خليجي 21"، ومشاركته مع منتخب العراق الأولمبي في ريو دي جانيرو 2016، واللعب في ثلاث تصفيات مؤهلة لكأس العالم.

ورغم اللعب بمركز الدفاع، إلا أن النجم العراقي أحمد أبراهيم لديه بطاقة حمراء واحدة في مشوار المائة مباراة مع منتخب "أسود الرافدين"، كما سجل العديد من الأهداف خلال تلك المباريات.

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