برهم صالح يوصي قادة الصحوات بعدم التهاون مع خلايا داعش

2021/01/13 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوصى الرئيس العراقي برهم صالح بعدم التهاون مع خلايا داعش التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة وأكد ضرورة الحفاظ على الانتصارات المتحققة التي حققتها القوات الأمنية.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من قادة الصحوات، حيث أشاد بالدور الكبير الذي اضطلعت به الصحوات في دعم القوات الأمنية في فرض الأمن ومسك الأرض وحماية الأمن الداخلي.

وذكر بيان أن الرئيس صالح بحث مع الوفد في المشاكل والمعوقات التي تواجه الصحوات، وضرورة تأمين حقوقهم الكاملة، ورعاية ذوي الشهداء والجرحى تثميناً لما قدموه من تضحيات وجهود من أجل أمن واستقرار المدن.

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