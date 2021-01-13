أيقاف هدر 6 مليارات دينار في مديرية بلدية النجف

2021/01/13 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة إيقاف هدر بالمال العام بقيمة ستة مليارات دينار في مديرية بلدية النجف لوجود مخالفات قانونية في إجراءات الصرف.

وأكدت الهيئة في بيان ضبط أصل الأوليات الخاصة بالمشاريع المنفذة بالآجل لوجود ضغوطات على مسؤولي الرقابة في البلدية بغية صرف المبالغ المخصصة لها بشكل مخالف للقانون، إضافة إلى العثور على اوليات سبعة وعشرين مشروعا منفذا بالآجل، مشيرا إلى ضبط متهمين بالجرم المشهود أحدهما يعمل في مديرية بلدية النجف، وبحوزتهما معاملات لمواطنين يقومان بتعقيبها لقاء مبالغ مالية ضخمة.

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