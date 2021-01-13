سلام عواد يقدم استقالته من رئاسة اتحاد اليد العراقي (وثائق)

2021/01/13 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اليوم الاربعاء (13 كانون الثاني 2021)، تقديم رئيس الاتحاد سلام عواد استقالته من منصبه دون ذكر الاسباب التي أدت الى الاستقالة.

وذكر الاتحاد في وثيقة رسمية، أنه "اجتمع اليوم الاربعاء في مقره الكائن بالوزيرية في اللجنة الاولمبية، وقرر قبول استقالة رئيس الاتحاد سلام عواد وتسمية محمد الاعرجي بدلا عنه".

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